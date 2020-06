नई दिल्‍ली: देश के पूर्वोत्‍तर राज्‍य मिजोरम में आज सोमवार सुबह 5.3 तीव्रता का भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया. भूकंप से मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई स्थानों पर सड़कों में दरारें आ गईं. इस बारे में जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में सोमवार को भूकंप के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथंगा को केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. Also Read - Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan Yojana: घर बैठे ऐसे मिलेगा काम, दिखाने होंगे ये जरूरी कागजात, पढ़ें योजाना की हर एक डिटेल्स

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, सुबह चार बज कर दस मिनट पर आए भूकंप का केंद्र भारत-म्यामां सीमा पर चंफाई जिले के जोख़ावथार में था. राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप राजधानी आइजोल सहित कई स्थानों पर महसूस किया गया, इससे चंफाई जिले में अनेक मकान और इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो और गईं और राजमार्गों और सड़कों में कई जगह दरारें आ गईं. नुकसान का पूरी तरह आकलन किया जाना बाकी है. Also Read - मनमोहन सिंह का PM मोदी पर निशाना, बोले-षड्यंत्रकारी रुख को ताकत नहीं देनी चाहिए

वहीं, प्रधामंत्री ने ट्वीट किया, ”मिजोरम में भूकंप आने के मद्देनजर वहां के मुख्यमंत्री श्री जोरामथंगा से बात की और उन्हें केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.”

