उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई तीव्रता

उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 23 किमी दूर जमीन की 10 किमी अंदर था. भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ.

भूकंप आज सुबह 8 बजकर 58 मिनट पर आया. भूकंप का केंद्र तेजम तहसील क्षेत्र के तल्ला जोहार इलाके में था. इससे पहले 12 जनवरी को उत्तरकाशी जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रात 2 बजकर 12 मिनट पर भूकंप आया था. भूकंप की तीव्रता 2.9 दर्ज की गई थी. इसके अलावा उत्तरकाशी में 18 दिसंबर को भी धरती हिली थी.