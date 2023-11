Earthquake in Bay of Bengal Today: बंगाल की खाड़ी में आज सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के ये झटके करीब 5 बजकर 32 मिनट पर आए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भूकंप की लोकेशन बंगाल की खाड़ी में 10 किमी की गहराई में रही. जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 मापी गई. एनसीएस की तरफ से जारी की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि भूकंप का केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दूर नजर आ रहा है. हालांकि इस भूकंप में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

An Earthquake of Magnitude 4.2 strikes Bay of Bengal at 05:32 am today: National Center for Seismology pic.twitter.com/05W31CfceH

— ANI (@ANI) November 7, 2023