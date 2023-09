Earthquake: त्रिपुरा में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, मोरक्को में मृतकों की संख्या बढ़कर 820 हुई

Earthquake: त्रिपुरा में आज शनिवार को दोपहर बाद धर्मनगर के उत्तर पूर्व में72 किमी की दूरी पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है.

An earthquake of magnitude 4.4 hits 72km NE of Dharmanagar in Tripura: National Center for Seismology pic.twitter.com/3eFdtaVwtx — ANI (@ANI) September 9, 2023