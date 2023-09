देर रात बंगाल की खाड़ी में आया तेज भूकंप, फिलहाल Tsunami की चेतावनी नहीं

बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका और तमिलनाडु की समुद्री सीमा के पास देर का 4.4 रिक्टर स्केल के भूकंप आया. रात 1.29 बजे आए इस भूकंप का एपिसेंटर जमीन से 70 किमी नीचे 9.75 डिग्री उत्तर और 84.12 डिग्री पूर्व में था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने यह जानकारी दी. समुद्र के बीच में यह भूकंप आया इसलिए इस भूकंप को लेकर डर भी ज्यादा था कि कहीं सुनामी (Tsunami) न आ जाए. हालांकि अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

ज्ञात हो कि NCS भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, जो देश में आने वाले भूकंपों पर नजर रखती है. NCS के देशभर में 155 स्टेशन हैं, जो चौबीसों घंटे भूपंक की छोटी से छोटी लहर को भी पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं.