Earthquake: आज अहले सुबह उत्‍तराखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. सुबह-सुबह आए भूकंप की वजह से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए. लोगों का कहना है कि सुबह आंख खुलते ही झटके महसूस हुए, झटके काफी तेज थे. भूकंप की खबर मिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. हालांकि कुछ ही देर में सब सामान्य हो गया था.

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 5 बजकर 58 मिनट पर उत्‍तराखंड के चमोली, पौड़ी, अल्‍मोड़ा आदि कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. National Center for Seismology के मुताबिक भूकंप का केंद्र चमोली में धरती के पांच क‍िमी अंदर रहा. साथ ही इसकी तीव्रता रिक्‍टर स्‍केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड मापी गई है. हालांकि अभी भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

An earthquake of magnitude 4.6 hit 31km WSW of Joshimath, Uttarakhand at 05:58 IST today: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) September 11, 2021