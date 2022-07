Earthquake Update: अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार के बाद मंगलवार की सुबह एक बार फिर भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किये गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के अनुसार पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 215 किलोमीटर ESE में सुबह 5:57 बजे 5.0 तीव्रता का भूकंप आया है.Also Read - भूकंप अलर्ट : जम्मू-कश्मीर के बाद अब अंडमान निकोबार की धरती कांपी, सुनामी की चेतावनी नहीं

An earthquake of magnitude 5.0 occurred at around 5:57 am, 215km ESE of Port Blair, Andaman and Nicobar islands, today: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) July 5, 2022