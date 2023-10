Hindi India Hindi

Earthquake Of Magnitude 5 2 Occurred In Assam And Meghalaya

Earthquake: असम-मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके, र‍िक्‍टर पैमाने पर 5.2 मापी गई तीव्रता

Earthquake In Assam Meghalaya : नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र मेघालय के नार्थ गारो हिल्स (North Garo Hills) में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था.

Earthquake In Assam Meghalaya

Earthquake: असम और मेघालय में सोमवार की शाम भूकंप के तेज झटके (Earthquake In Assam Meghalaya) महसूस किये गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र मेघालय के नार्थ गारो हिल्स (North Garo Hills) में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था. फिलहाल नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने बताया कि भूकंप के झटके शाम 06:15 मिनट पर महसूस किये गए और इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई. असम और मेघालय के अलावा त्रिपुरा में भी भूंकप के झटके महसूस किए गए हैं.

Trending Now

Earthquake of Magnitude:5.2, Occurred on 02-10-2023, 18:15:18 IST, Lat: 25.90 & Long: 90.57, Depth: 10 Km ,Location: North Garo Hills, Meghalaya, India for more information Download the BhooKamp App https://t.co/OOYb9TY59k @ndmaindia @Indiametdept @KirenRijiju @Dr_Mishra1966 pic.twitter.com/gBJzjucszl — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 2, 2023

You may like to read

इससे पहले हरियाणा के कुछ हिस्सों में रविवार रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार रात 11 बजकर 26 मिनट पर 2.6 तीव्रता का भूकंप आया था. भूकंप का केंद्र हरियाणा के रोहतक से सात किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण-पूर्व में स्थित था.

भूकंप आए तो क्या करें क्या न करें?

भूकंप के झटके महसूस हो तो तुरंत फर्श पर बैठ जाएं और सिर को नीचे की तरफ झुकाकर रखें. बेहतर होगा कि आप किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर की आड़ लेकर अपना बचाव करें.

घर के बुजुर्ग और बच्चों पर खास ध्यान रखें, उन्हें हौसला दें और बचाव के तरीके बताकर उन्हें सबसे पहले सुरक्षित करें.

भूकंप का झटका बहुत तेज है तो सावधानी से अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान या सड़क पर चले जाएं.

अगर घर से निकलने का रास्ता संकरा है और दोनों ओर घर बने हुए हैं तो बाहर निकलने की बजाए घर में ही रहें.

भूकंप आने पर कांच, खिड़की, पंखा या झूमर आदि जैसी किसी भी भारी और गिरने वाली चीज से दूर रहें.

अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं तो तकिये से अपने सिर को ढंक लें. बच्चों पर निगरानी रखें.

घर से बाहर निकलकर खुले मैदान या सड़क पर खड़े हों तो इसका जरूर ध्यान रखें कि आसपास बिजली, टेलीफोन के खंभे या बड़े पेड़ तो नहीं.

अगर भूकंप आए और उस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को किसी सुरक्षित स्थान पर रोक लें और कुछ देर गाड़ी में ही बैठे रहें.

हमेशा बहुत तेज भूकंप आने के कुछ घंटों तक आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं. इनसे बचने का इंतजाम पहले ही कर लें. आफ्टर शॉक्स आने की कोई तय अवधि नहीं होती है. ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें.

RECOMMENDED STORIES