Earthquake News: अंडमान निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar island) में भूकंप (earthquake) के तेज झटके महसूस किए हैं. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप आज तड़के करीब 2.30 बजे आया. भूकंप की गहराई जमीन से 75 किमी नीचे थी. भूकंप का केंद्र कैंपबेल बे ( Campbell Bay) से 431 किमी दूरी पर दर्ज किया गया.

An earthquake of magnitude 6.1 occurred today at around 2.30 am 431km SSE of Campbell Bay, Andaman and Nicobar island, India. The depth of the earthquake was 75 km below the ground: National Center for Seismology pic.twitter.com/FdKWNg2DBm

— ANI (@ANI) September 23, 2022