नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कई झगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूंकप की तीव्रता 5 रिक्टर स्केल बताई जा रही है. अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि इससे किसी को कोई नुकसान हुआ है या नहीं. भूकंप का केंद्र भारत-नेपाल बॉर्डर पर बताया जा रहा है.

Tremors felt in parts of Delhi. More details awaited. pic.twitter.com/XhQSLubxRe

— ANI (@ANI) November 19, 2019