Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप से हिली धरती, तेज झटके महसूस किए गए

Kolkata Earthquake: यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ये भूकंप धरती में 35 किमी की गहराई पर था. अभी तक इसके केंद्र के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
Kolkata Earthquake: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. ये भूकंप आज दोपहर बांग्लादेश में आया था जिसके असर से कोलकाता में भी जमीन हिल गई. भूकंप की तीव्रताबांग्लादेश में 5.4 मैग्नीट्यूड आंकी गई. यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ये भूकंप धरती में 35 किमी की गहराई पर था. अभी तक इसके केंद्र के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो

लोगों ने X पर घटना की पुष्टि की. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियोज और तस्वीरें पोस्ट की गईं.

