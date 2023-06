दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके, जम्मू-कश्मीर में 5.7 मापी गई तीव्रता

Earthquake News: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मंगलवार दोपहर 1.30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर धरती कांपने की सूचना मिली है. भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं होने के कारण किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है.नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के डोडा में रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया. दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के डोडा में था.



मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के डोडा में आज दोपहर 1:33 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. यहां पर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 दर्ज की गई. श्रीनगर के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि भूकंप से स्कूली बच्चे डर गए. दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए. यह डरावना था. यह पिछले हफ्ते आए झटकों से ज्यादा तेज था..