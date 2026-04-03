दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग
शुक्रवार की शाम दिल्लीवासी जब अचानक बदले मौसम के चलते घरों में बैठे हुए थे, तब भूकंप के हल्के झटकों से घबरा गए. कई लोग घरों से बाहर निकल आए.
शुक्रवार की शाम को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस हुए है. करीब पौने 10 बजे के आसपास जब लोग बदले मौसम के चलते अपने घरों में मौजूद थे, तब ये झटके महसूस किए गए. इसके चलते ज्यादातर लोगों में दहशत मच गई और वे घरों से बाहर आ गए.
हालांकि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी. इसका अभी इंतजार किया जा रहा है. इससे पहले आज शाम को दिल्ली का मौसम भी बदल गया और पश्चिमी गड़बड़ी के कारण दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दे दी.
Earthquake tremors felt in Delhi. Further details awaited. pic.twitter.com/2rHO9tzovE
— ANI (@ANI) April 3, 2026
