Big Breaking: दिल्ली-एनसीआर सहित देश कई हिस्सों में भूकंप के झटके, आधी रात को घरों से बाहर भागे लोग | VIDEO

Earthquake Breaking News: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके लगे हैं. उत्तर भारत में कई जगहों पर झटके महसूस किये गए हैं. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके लगे हैं. भूकंप के केंद्र नेपाल बताया जा रहा है.

न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, बल्कि देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किये गए हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ में धरती हिली. इटावा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी धरती कांपती हुई महसूस हुई. चंडीगढ़, पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किये गए.

#WATCH | Tremors felt in North India | ” I was watching TV and felt like little dizzy all of a sudden…then I saw on the TV about earthquake and suddenly I came out of my home” says Tushar, a resident of Noida pic.twitter.com/yFsNlvzZX8

— ANI (@ANI) November 3, 2023