Earthquake Updates: राजधानी दिल्ली-एनसीआर, बिहार-यूपी-नेपाल में मंगलवार की देर रात आए तेज भूकंप के झटकों के बाद बुधवार की सुबह उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार की देर रात 1:57 पर भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई. यह झटके दिल्ली-NCR, UP और बिहार में महसूस किए गए. तो वहीं, नेपाल के दोती जिले में भूकंप के बाद एक घर गिरने से लगभग रात के 2:12 बजे 6 लोगों की मौत हो गई.

भारत और नेपाल के अलावा चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 9 नवंबर की सुबह करीब 6.27 बजे पिथौरागढ़ में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप की गहराई जमीन से 5 किमी नीचे थी.

नेपाल पुलिस ने जानाकारी दी है कि के दोती जिले में कल देर रात आए भूकंप के बाद एक घर गिरने से मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है. वहीं, हताहतों की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है. मृतकों में कम से कम 1 महिला और दो बच्चों का पता चला है.

नेपाल में सेना को भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान के लिए भेजा गया है.