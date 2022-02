Earthquake in Uttarakhand : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.1 दर्ज की गई. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के अनुसार यह भूकंप उत्तरकाशी से करीब 40 किमी पूर्व में स्थित टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में आया है. सुबह करीब 5 बजे भूकंप के कारण जमीन हिलने लगी, दहशत में लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए. बताते चलें कि पहाड़ों के हिसाब से 4.1 तीव्रता बेहद खतरनाक माना जाता है.Also Read - Earthquake: जम्मू-कश्मीर, नोएडा सहित कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके से हिली धरती, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake of magnitude:4.1 occurred around 05:03:34 IST, today at 39km E of Uttarkashi, Uttarakhand, pic.twitter.com/VUkLHtUR4T

— ANI (@ANI) February 12, 2022