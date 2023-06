जम्मू-कश्मीर से सामने आया भूकंप का VIDEO, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किये गए झटके

Earthquake Video: जम्मू-कश्मीर के डोडा में सोमवार को 5.4 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप के झटके दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किये गए. भूकंप का केंद्र जमीन से 6 किलोमीटर गहराई में था. इस दौरान जान-माल का किसी प्रकार का नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. इन सबके बीच डोडा से भूकंप ( Doda Earthquake Video) के समय का एक वीडियो भी सामने आया है. न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से जारी वीडियो में आप भूकंप के समय के हाल देख सकते हैं.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत देश के कुछ हिस्सों में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया. पाकिस्तान मौसम विज्ञान (PMD) के मुताबिक, भूकंप के झटके दोपहर 1:04 बजे महसूस किए गए, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी. PMD ने कहा कि भूकंप का केंद्र पूर्वी कश्मीर था. लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों को अपने कार्यालयों और घरों से निकले पर मजबूर होना पड़ा. किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है.