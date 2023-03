Earthquake Video: कई सेकंड तक हिलती रही धरती, भूकंप का वीडियो आया सामने; घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake Video: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किमी दक्षिण पूर्व में भूकंप का केंद्र था और इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई. भूकंप के झटकों के बाद दिल्ली-NCR में लोग हाईराइज सोसायटी से बाहर आ गए. सोशल मीडिया पर भी लोग तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: People rush out of their houses to open spaces as several parts of north India experience strong tremors of earthquake. Visuals from Golf City, Noida. pic.twitter.com/Y5GmK1Ck2S — ANI (@ANI) March 21, 2023