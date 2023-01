Earthquake: हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके से हिली धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई तीव्रता

Earthquake: हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से 22 किलोमीटर की दूरी पर शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. National Centre for Seismology के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई. जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह सुबह 5:17 बजे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 22 किमी पूर्व में भूकंप आया था. हालांकि इससे जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है.

बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. हालांकि भूकंप की तीव्रता बहुत कम थी इसीलिए कई लोगों को इसका पता भी नहीं चल पाया था. उससे पहले भी साल 2022 के अखिरी दिन 31 दिसंबर को भी हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे . रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई थी. यह भूकंप मंडी के नालू में आया था.