Earthquake hit Kinnaur, Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में आज मंगवार की शाम 4:27 एक भूकंप आया है. यह भूकंप हिमाचल प्रदेश किन्नौर में आया है. मध्‍यम तीव्रता के इस भूकंप में से किसी तरह के नुकसान की खोई खबर नहीं है.

An earthquake with a magnitude of 4.4 on the Richter Scale hit Kinnaur, Himachal Pradesh today at 4:27 pm: National Centre for Seismology pic.twitter.com/QmWc872a73

— ANI (@ANI) November 9, 2021