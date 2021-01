Earthquake In Noida: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में बुधवार को भूकंप (Earthquake) के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Centre for Seismology) ने बताया कि भूकंप के झटके शाम 7:03 मिनट पर महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र उत्तर और उत्तर-पूर्व में 37 किमी की दूरी पर था। Also Read - Best Viral Video on Internet Today: मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कुत्ता दे रहा है 'आशीर्वाद', भक्तों ने सिर झुका कर किया नमन

Earthquake of magnitude 2.9 on the Richter scale occurred 37 km north-northeast of Noida, UP at 1903 hours: National Centre for Seismology

