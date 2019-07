नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शाहदरा के झिलमिल इलाके की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई. ये फैक्ट्री रबर की बताई जा रही है. दमकल विभाग ने बताया कि हादसे में 5 लोगों की आग की चपेट में आने से मौत हुई है.

विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने की जानकारी सुबह नौ बजकर 25 मिनट पर मिली और इसके बाद दमकल विभाग की 31 गाड़ियों को तत्काल मौके पर भेजा गया.

#UPDATE Three people dead after fire broke out in a rubber factory in Jhilmil area. #Delhi https://t.co/CjbMmDNqax

— ANI (@ANI) July 13, 2019