नई दिल्‍ली: पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेशाध्‍यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार को बर्धमान जिले में बीफ खाने वालों को लेकर एक बार फिर हमला बोला है. बीजेपी सांसद घोष ने कहा, कुछ बुद्धिजीवी सड़क पर बीफ खाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि कुत्‍ते का मीट भी खाओ, उनकी सेहत ठीक रहेगी. वे जिस भी जानवर का मांस खाते हैं, लेकिन रोड पर ही क्‍यों? अपने घर में खाएं.

बीजेपी प्रदेशाध्‍यक्ष घोष ने कहा कि गाय हमारी माता है, हम उसका दूध पीकर जिंदा है, इसलिए अगर कोई भी मेरी मां से दुर्व्‍यवहार करेगा, मैं उसके साथ वही व्‍यवहार करूंगा, जो करना चाहिए. भारत की पवित्र भूमि पर गाय की हत्‍या और बीफ खाना एक क्राइम है.

बता दें कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल के पांच मजदूरों की कश्मीर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी. इस मामले पर घोष ने पश्चिम बंगाल के लोगों के कश्मीर जाकर काम करने की जरूरत पर सवाल उठाए थे.

Dilip Ghosh, BJP West Bengal President: Cow is our mother, we stay alive by consuming cow milk, so if anyone misbehaves with my mother, I will treat them the way they should be treated. On the holy soil of India killing cows & consuming beef is a crime. (4.11.19) https://t.co/djiB8c2cYR

