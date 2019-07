चेन्नई: निर्वाचन आयोग (ईसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट के लिए 5 अगस्त को मतदान होगा. चुनाव आयोग ने उन सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू करने की भी घोषणा की, जिनमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पूरा या कोई भी भाग जिसमें चुनाव होने जा रहा है शामिल है.

Election Commission of India announces 5 August 2019 as the date of polling for the Vellore Parliamentary constituency of Tamil Nadu. EC had earlier cancelled the election for the constituency in wake of seizures of large amounts of unaccounted cash. pic.twitter.com/6NtB66kaXH

— ANI (@ANI) July 4, 2019