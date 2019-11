नई दिल्‍ली: कर्नाटक में सोमवार को चुनाव आयोग के एक उड़नदस्‍ते ने छापा मारकर 53 प्रेशर कुकर जब्‍त किए हैं. इलेक्‍शन कमीशन के फ्लाइंग स्‍क्‍वाड ने सोमवार को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे में ये कार्रवाई सूचना मिलने के बाद की है. इलेक्‍शन कमीशन के फ्लाइंग स्‍क्‍वाड टीम के मुताबिक इन प्रेशर कुकर को मतदाताओं को बांटा जाना था.

बता दें कर्नाटक में पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनावों में जिन 15 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें होसकोटे एक ऐसी सीट है, जहां सारे उम्मीदवार अरबपति हैं. बेंगलुरू के पास स्थित विधानसभा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और जेडी (एस) समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.

सत्तारूढ़ बीजेपी ने अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व विधायक एमटीबी नागराज को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं, कांग्रेस ने हेब्बल के विधायक बी सुरेश की पत्नी पद्मावती को प्रत्याशी चुना है. नागराज के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 1,200 करोड़ रुपए की है, जो पिछले 18 महीने में 180 करोड़ रुपए बढ़ी है.

Karnataka: A flying squad of the Election Commission yesterday conducted raid and seized 53 pressure cookers from a house in poll bound Hoskote (Bangalore Rural District), on receiving information that the cookers were being distributed to the voters. pic.twitter.com/JhtxkHZzqg

