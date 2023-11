'पनौती', 'जेबकतरा' कमेंट को लेकर बढ़ीं Rahul Gandhi की मुश्किलें, EC ने थमाया नोटिस, शनिवार तक जवाब-तलब

चुनाव आयोग ने ‘पनौती’ और ‘जेबकतरा’ वाले बयान को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस भेजकर जवाब-तलब किया है. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi News) को कारण बताओ नोटिस भेजकर शनिवार (25 नवंबर) तक जवाब मांगा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तरफ से की गई शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है. BJP की तरफ से की गई शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने एक सभा में PM मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘पनौती’, ‘जेबकतरे’ और कर्ज माफी संबंधी टिप्पणी की थी.

EC issues show-cause notice to Congress leader Rahul Gandhi for his ‘panauti’, ‘pickpocket’ and loan-waiver remarks targeting PM Modi

— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2023