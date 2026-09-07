EC ने जारी किया 5 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव का पूरा शेड्यूल, क्या नंदीग्राम से मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी?

चुनाव आयोग ने सोमवार (7 सितंबर 2026) 5 राज्यों की 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों, एक लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर 2026 को वोटिंग होगी. रिजल्ट 9 अक्टूबर को आएगा.
इन सीटों पर चुने हुए प्रतिनिधियों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव कराए जा रहे हैं. असम में सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद नागांव लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है. इसके अलावा तमिलनाडु में विधायक मरगथम कुमारवेल (मदुरंथकम सीट) और पी. सत्यभामा (धरापुरम सीट) ने इस्तीफा दिया था. इसके बाद ये सीटें खाली हो गई थीं. पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर (रेजीनगर सीट) का इस्तीफा हुआ. भबानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी. इसलिए यहां उपचुनाव होंगे. पुडुचेरी में विधायक एन. रंगासामी ने थट्टानचावडी सीट से इस्तीफा दिया. इसलिए यहां भी 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी.
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नामांकन की अंतिम तिथि: 16 सितंबर 2026
नामांकन पत्रों की जांच: 17 सितंबर 2026
नाम वापसी की अंतिम तिथि: 19 सितंबर 2026
मतदान की तिथि: 06 अक्तूबर 2026
मतगणना की तिथि: 09 अक्तूबर 2026
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तिथि: 11 अक्टूबर 2026
इन 6 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम की है. पश्चिम बंगाल की ये सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का मजबूत राजनीतिक गढ़ मानी जाती है. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अधिकारी ने इसी सीट से मात दी थी. इसके बाद ममता ने भबानीपुर सीट से उपचुनाव जीता था. लेकिन, 2026 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने भबानीपुर सीट से हरा दिया था. अधिकारी नंदीग्राम में भी भारी मतों से जीते थे.
उपचुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरेंगी? हालांकि, 2026 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार किया था. वैसे राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर ममता बनर्जी इस सीट से उपचुनाव लड़ती हैं, तो नंदीग्राम का मुकाबला एक बार फिर बेहद अहम हो सकता है.
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नंदीग्राम सीट के हालिया विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी को 1,27,301 वोट मिले थे. TMC उम्मीदवार प्रतीभा कर को 1,17,636 वोट मिले. वहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले थे. ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट हासिल हुए थे.
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