नई दिल्‍ली: इलेक्‍शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्‍य प्रदेश समेत देश के 11 राज्‍यों में विधानसभा की 56 और एक लोकसभा सीट के चुनाव का ऐलान कर दिया है. संसदीय सीट के लिए यह उपचुनाव By-poll बिहार की एक सीट पर 7 नवंबर को होगा. वहीं, इसी तारीख को मणिपुर विधानसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होगा. Also Read - राज्यपाल धनखड़ की ममता सरकार को चेतावनी, 'बंगाल में संविधान की रक्षा नहीं हुई तो कार्रवाई होगी'

Also Read - कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी की सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू गिरफ्तार

Also Read - कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए गुजरात कांग्रेस प्रमुख समेत 100 लोग



ECI के मुताबिक, 54 विधानसभा सीटों के उपचुनाव By-poll 3 नवंबर को होंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी. जबकि पश्चिम बंगाल की 7 सीटों के लिए चुनाव घोषित नहीं किया गया है. विधानसभा सीटों के लिए जिन राज्‍यों में उपचुनाव होने हैं, उनमें मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, नगालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और यूपी में होने हैं.

By-poll on 1 Parliamentary constituency of Bihar & 2 Assembly constituencies of Manipur to be held on Nov 7. By-poll on 54 assembly constituencies in Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, MP, Nagaland, Odisha, Telangana, UP to be held on Nov 3. Counting of votes on Nov 10. pic.twitter.com/ZdAjXjthti

— ANI (@ANI) September 29, 2020