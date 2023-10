प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, PM मोदी के खिलाफ किया था कमेंट, 'अकबर' वाले बयान पर हिमंता सरमा से भी जवाब-तलब

Assembly Elections 2023: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को चुनाव आयोग ने कथित चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा है. चुनाव आयोग (EC) ने दोनों नेताओं को सोमवार शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा है. चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने इसके साथ-साथ चेतावनी दी है कि यदि दोनों नेता समय सीमा समाप्त होने से पहले जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है और उनसे दोबारा संपर्क किए बिना ‘उचित कार्रवाई’ की जाएगी.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सरमा ने बीते हफ्ते छत्तीसगढ़ में एक चुनाव प्रचार के दौरान एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा था. 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अपने भाषण के दौरान, सरमा ने कथित तौर पर अकबर पर विवादास्पद टिप्पणी की थी.

हिमंता सरमा ने 18 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अपने भाषण के दौरान अकबर पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘यदि अकबर को नहीं हटाया गया तो माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी.’ उन्होंने कहा था, ‘एक अकबर कहीं आता है तो 100 अकबर बुलाता है. अत: जितनी जल्दी हो सके उसे विदा करो, अन्यथा माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जायेगी.’ माना जाता है कि भगवान राम की मां कौशल्या आधुनिक समय के छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं.

निर्वाचन आयोग ने सरमा को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आचार संहिता के एक प्रावधान की याद दिलाई, जिसमें कहा गया है, ‘कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती हो, आपसी नफरत पैदा कर सकती हो, या विभिन्न जातियों व समुदायों, धर्मों या भाषाओं के आधार पर तनाव पैदा कर सकती हो.’ छत्तीसगढ़ की 90-सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा.

वहीं, राजस्थान बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘गलत बयानबाजी’ की. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को प्रियंका पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान झूठे दावे करने के लिए ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी धार्मिक आस्था का उल्लेख करने का आरोप लगाया था और निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था.

Election Commission of India issues show-cause notice to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra for allegedly violating Model Code of Conduct guidelines during the election campaign in Rajasthan. BJP had submitted a complaint to the EC yesterday saying she made false, unverified… pic.twitter.com/zNaBXiODnN

— ANI (@ANI) October 26, 2023