ECI New Covid Guidelines: उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव (Fourth Phase UP Election) से पहले निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) ने कोरोना नियमों में एक बार फिर ढील दी है. ताजा गाइडलाइंस में चुनाव आयोग (Election Commission) ने जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी है. नई गाइडलाइंस के अनुसार, 'चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50 फीसदी क्षमता की पाबंदी को भी अब हटा दिया है. मालूम हो कि चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर कई पाबंदी लगाई थी, हालांकि बीच-बीच में नियमों में ढील देते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की अनुमति दी थी. एक बयान में कहा गया है, 'आयोग ने एसडीएमए नियमों के अधीन और जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ रोड शो की भी अनुमति दी है.'

इससे पहले रविवार को निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों की उस संख्या को बहाल कर दिया था, जो एक पार्टी पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है. अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं. अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अब 20 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए उतार सकती हैं.

50% cap on meetings, rallies, roadshows of political parties, candidates has been relaxed now. Commission now allows roadshows subject to SDMA regulations & with prior permission of dist authorities. Other existing provisions related to electioneering shall continue to operate:EC pic.twitter.com/CNUUuF0qEF

— ANI (@ANI) February 22, 2022