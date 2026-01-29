Hindi India Hindi

Economic Survey 2025-26; भारत फिर सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, PM मोदी बोले- पूरी रफ्तार में 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, निरंतर सुधारों और स्थिर विकास को दर्शाता है. सर्वे में ओवरऑल डेवलपमेंट, रोजगार, MSME, किसान और इनोवेशन पर खास जोर दिया गया है.

PM Modi on Economic Survey 2025-26: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे 2025-26 को भारत की मजबूत आर्थिक नींव और सुधारों की स्पष्ट तस्वीर बताया है. उन्होंने कहा कि यह सर्वे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, व्यापारिक जोखिमों और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय माहौल के बावजूद भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाता है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि आर्थिक सर्वे भारत की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ की गति को दिखाता है, जो लगातार आगे बढ़ रही है.

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, ये सर्वे मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, स्थिर विकास दर और देश के निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती भूमिका को सामने लाता है. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस केवल विकास पर नहीं, बल्कि समावेशी विकास पर है, जिसमें किसान, MSME, युवा रोजगार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है.

सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है. यह अनुमान ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता और मंदी की आशंकाएं बनी हुई हैं. इसके बावजूद भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ी है, जिससे भारत लगातार चौथे साल यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश बन गया है. इतना ही नहीं, आर्थिक सर्वे में भारत की संभावित विकास दर को बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, जो तीन साल पहले 6.5% आंकी गई थी. यह दर्शाता है कि संरचनात्मक सुधारों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है.

सर्वे में किन बातों पर फोकस

सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है. साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी नवाचार को भारत की भविष्य की ग्रोथ का मुख्य इंजन बताया गया है. इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ता निवेश, लॉजिस्टिक्स सुधार और पूंजीगत खर्च को विकास की रीढ़ माना गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सर्वे ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में एक स्पष्ट रोडमैप पेश करता है. इसमें नीति निर्माताओं के लिए अहम संकेत दिए गए हैं, जो भविष्य की आर्थिक रणनीति तय करने में मदद करेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि आर्थिक सर्वे के निष्कर्ष भारत की आर्थिक भविष्य को लेकर निवेशकों और आम जनता दोनों का विश्वास मजबूत करेंगे. कुल मिलाकर, आर्थिक सर्वे 2025-26 यह संदेश देता है कि भारत न केवल मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, बल्कि विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है.

