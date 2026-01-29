Hindi India Hindi

Economic Survey 2026 Key Highlights And Gdp Growth Analysis Union Budget 2026 Nirmala Sitharaman

GDP ग्रोथ, सोने-चांदी, AI का जिक्र... वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया इकोनॉमिक सर्वे | बड़ी बातें

Economic Survey 2026 Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. इससे पहले आज लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया.

Image- Sansad TV

Economic Survey 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में बजट से दो दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक माहौल कमजोर बने रहने के बावजूद, मजबूत घरेलू मांग के मुख्य आधार के रूप में काम करने से भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है.

आर्थिक सर्वे में AI को लेकर पहली बार अलग से चैप्टर है, यानी नई टेक्नोलॉजी पर आने वाले दिनों में सरकार को पूरा फोकस रहने वाला है. इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में सोने-चांदी को लेकर खास जिक्र है.

इकोनॉमिक सर्वे क्या है और क्यों जरूरी है?

सरल शब्दों में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का एक ‘प्रोग्रेस कार्ड’ या ‘हेल्थ चेकअप’ है. यह बताता है कि पिछले एक साल में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही, सरकार ने किन क्षेत्रों में अच्छा काम किया और कहां सुधार की गुंजाइश है.

इसे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है और बजट पेश होने से एक दिन पहले संसद में रखा जाता है. यह सर्वे भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं का भी खाका खींचता है.

इकोनॉमिक सर्वे 2026 की बड़ी बातें

सर्वे का सबसे मुख्य हिस्सा विकास दर यानी GDP ग्रोथ होती है. 2026 के सर्वे में यह बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है. सरकार का ध्यान इस बात पर है कि कैसे ग्रोथ को स्थिर रखा जाए ताकि आम आदमी की कमाई में बढ़ोतरी हो सके.

जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

अर्थव्यवस्था के बारे में आशावादी नजरिया अपनाते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत की संभावित वृद्धि का अनुमान लगभग 7 प्रतिशत लगाया है. इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि FY27 में भारत की GDP वृद्धि 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है, जो सुधारों और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता द्वारा समर्थित अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की ताकत को दर्शाता है.

सर्वे में बताया गया कि भले ही ग्लोबल आर्थिक हालात अनिश्चित और नाज़ुक बने हुए हैं, लेकिन भारत का कुल आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कई दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर बनी हुई है, हालांकि ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण जोखिम ज्यादा बने हुए हैं.

दिख सकता है ग्लोबल झटकों का असर

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, भारत की बाहरी स्थिरता अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी ताकत बनी हुई है. इससे देश को ग्लोबल उतार-चढ़ाव से काफी हद तक सुरक्षित रहने में मदद मिली है. हालांकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल झटकों का असर कुछ समय बाद दिख सकता है, और पॉलिसी बनाने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है.

महंगाई पर काबू

आम जनता के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है. सर्वे में बताया गया है कि वैश्विक अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, सरकार और आरबीआई (RBI) ने महंगाई को एक सीमित दायरे में रखने की कोशिश की है. खाने-पीने की चीजों की कीमतों को कंट्रोल करना सरकार की प्राथमिकता रही है.

राजकोषीय घाटा

सरकार ने अपने खर्च और कमाई के बीच के अंतर यानी राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा है. इसका मतलब है कि सरकार अपनी उधारी कम करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे देश की आर्थिक साख मजबूत होती है.

सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि घरेलू मांग आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनी हुई है. मजबूत कंजम्पशन डिमांड, खासकर शहरी इलाकों में, ने कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधि को सहारा दिया है. इसमें कहा गया कि हाल के सालों में टैक्स को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों से शहरी कंजम्पशन में सुधार हुआ है, जिससे विकास को और गति मिली है.

सेक्टर-वार स्थिति

खेती- भारत एक कृषि प्रधान देश है. सर्वे में खेती की आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई और किसानों को मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की स्थिति पर जोर दिया गया है.

इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग- ‘मेक इन इंडिया’ के तहत देश में उत्पादन बढ़ाने और मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत को ग्लोबल हब बनाने की प्रगति दिखाई गई है.

सर्विस सेक्टर- भारत का सर्विस सेक्टर (जैसे IT, टूरिज्म और बैंकिंग) अभी भी इकोनॉमी का सबसे मजबूत स्तंभ बना हुआ है.

भविष्य की चुनौतियां

सर्वे में केवल उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि आने वाली मुश्किलों का भी जिक्र किया गया है. जैसे दुनिया में चल रहे युद्धों या तनाव के कारण सप्लाई रुकने का डर. युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और नए स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार पैदा करना एक बड़ी चुनौती है. बदलता मौसम खेती और ऊर्जा की कीमतों को प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए ‘ग्रीन एनर्जी’ पर निवेश बढ़ाना जरूरी है.

यह मानते हुए कि ग्रोथ शुरू में उम्मीद से बेहतर रही है, सर्वे ने बताया कि नाजुक ग्लोबल माहौल के कारण ग्रोथ के लिए जोखिम अभी भी ज्यादा हैं. इसमें कहा गया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल फाइनेंशियल हालात और बाहरी आर्थिक अनिश्चितताएं आगे चलकर चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं.

आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है?

इकोनॉमिक सर्वे यह संकेत देता है कि अगले दिन आने वाले बजट की दिशा क्या होगी. अगर सर्वे में अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया गया है, तो उम्मीद की जाती है कि बजट में टैक्स में राहत मिल सकती है या बुनियादी ढांचे (सड़क, रेलवे, अस्पताल) पर खर्च बढ़ाया जा सकता है. कुल मिलाकर, इकोनॉमिक सर्वे ने एक संतुलित आकलन पेश किया, जिसमें अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली ताकतों और जोखिमों दोनों को पहचाना गया.