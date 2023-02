Delhi Excise Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Excise Policy 2021-22 money laundering case) में एक और गिरफ्तारी की है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मामले में विज्ञापन के पेशे से जुड़े राजेश जोशी को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. गोवा विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर ‘‘रिश्वत’’ लेने-देने के संबंध में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दाखिल किए अपने दूसरे आरोपपत्र में दावा किया है कि दिल्ली की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत’’ के एक हिस्से का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) के अभियान में किया गया. ईडी मामले में अभी तक जोशी सहित आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.