नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 354 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. वहीं, भानजे की गिरफ्तारी पर कमलनाथ ने कहा कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और यह दुर्भावना से की गई कार्रवाई है. भरोसा है कि कोर्ट इस मामले में सुधारात्‍मक रुख अपनाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के बाद पुरी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सोमवार को देर रात गिरफ्तार किया गया. एमपी के सीम कमलनाथ ने अपने भानजे और व्यापारी रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर कहा कि उनके किए जा रहे व्यवसाय से कोई मेरा कोई संबंध नहीं है. यह एक विशुद्ध रूप से दुर्भावना की भावना से की गई कार्रवाई प्रतीत हो रही है. मुझे पूरा विश्वास है कि अदालतें इसमें सुधारात्मक रुख अपनाएंगी.

Businessman Ratul Puri was arrested by Enforcement Directorate (ED) in connection with a bank fraud case, yesterday. He will be produced before a court, today. (file pic) pic.twitter.com/OOepxF3kHF

सीबीआई द्वारा पिछले सप्ताह दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद पुरी के और अन्य के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. समझा जाता है कि एजेंसी रतुल पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि वह अभी तक इस मामले की जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि पुरी को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा.

प्रवर्तन निदेशालय 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में भी ‘हिंस्तान पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट (एचपीपी) लिमिटेड’ के अध्यक्ष पुरी के खिलाफ जांच कर रहा है. एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि पुरी सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश कर सकते हैं और गवाहों को फुसला सकते हैं, क्योंकि वह पहले ऐसा कर चुके हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को हालांकि पुरी को 20 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. सीबीआई ने 17 अगस्त को एक मामला दर्ज किया था और पुरी, उनके पिता एवं ‘मोजर बियर’ कंपनी के प्रमोटर दीपक पुरी, मां नीता पुरी और अन्य के ठिकानों पर छापे मारे थे.

ईडी ने यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता व प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनीत शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज करने के तीन दिन बाद की है.

Madhya Pradesh Chief Minister, Kamal Nath on arrest of his nephew & businessman Ratul Puri: I have no connection with the business they are doing. To me, it appears to be a purely mala fide action. I have full faith that courts will take corrective stand in this. pic.twitter.com/p6xNN2jsDF

— ANI (@ANI) August 20, 2019