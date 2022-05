दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Govt) के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है. सत्येंद्र जैन पर ईडी (ED) ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में की है. सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain News) पर फर्जी कंपनियों के जरिये लेनदेन का आरोप है.Also Read - चोरों ने महीने भर के भीतर चोरी कर ली 40 लग्जरी कारें, इनके आगे नहीं टिकते कोई भी सेफ्टी फीचर्स, लोग बोले 'कार हाइस्ट'

Enforcement Directorate arrests Delhi Health Minister Satyendar Jain in a case connected to hawala transactions related to a Kolkata-based company: Officials pic.twitter.com/7zBWfUiAAF

— ANI (@ANI) May 30, 2022