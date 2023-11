National Herald Case: गांधी परिवार को ED से झटका, AJL, Young Indian से जुड़ी 751 करोड़ की संपत्ति जब्त

National Herald case, नेशनल हेराल्ड मामला: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि उसने कांग्रेस से जुड़े एजेएल, यंग इंडियन के खिलाफ धन शोधन की जांच में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.प्रवर्तन निदेशालय ने आज कहा है कि उसने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.

वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त करने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “…प्रत्येक राज्य में चल रहे चुनावों में निश्चित हार से ध्यान भटकाने की उनकी हताशा को दर्शाता है.

प्रवर्तन निदेशालय ने आज मंगलवार को कहा कि उसने कांग्रेस पार्टी प्रवर्तित यंग के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. वह भारतीय जो नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक है. समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है.

On ED attaching properties of AJL and Young Indian in a money laundering case, Congress leader Abhishek Manu Singhvi says, “…reflects their desperation to divert attention from certain defeat in the ongoing elections in each state….” pic.twitter.com/YcKrbD3rO9

