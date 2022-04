नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चीन की मोबाइल विनिर्माता कंपनी शाओमी के बैंक खातों में जमा 5,551 करोड़ रुपए की राशि को जब्‍त कर लिया है. ईडी ने यह कार्रवाई भारत के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FEMA) नियमों का उल्लंघन करने के मामले में की है.Also Read - Jacqueline Fernandez पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, जानिए क्या है केस

प्रवर्तन निदेशालय ने आज शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी है. ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5551.27 करोड़ रुपए कुर्क किए हैं. इससे पहले ईडी ने फरवरी में चीनी कंपनी द्वारा विदेश भेजे गए अवैध धन के सिलसिले में जांच शुरू की थी. साल 2014 में भारत में अपना परिचालन शुरू करने वाली शाओमी ने अगले ही साल से यहां से धन चीन भेजना शुरू कर दिया था.

