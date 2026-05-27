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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ED में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मिली मंजूरी; जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार ने ED में बड़े स्तर पर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के कई पद बढ़ाए गए हैं, जिससे जांच प्रक्रिया तेज हो सकेगी.

Written by: Rishabh Kumar
Published: May 27, 2026, 10:42 PM IST
ed officers increase
ed officers increase

ED New Changes: केंद्र सरकार ने Enforcement Directorate यानी ED के ढांचे में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है. सरकार ने एजेंसी में बड़े स्तर पर कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि अब ED में कई नए पद बढ़ाए जाएंगे ताकि बढ़ते मामलों की जांच तेजी से हो सके. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. सरकार का कहना है कि एजेंसी के काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यह बदलाव जरूरी हो गया था.

ED में कई पदों की संख्या बढ़ाई गई

नई व्यवस्था के तहत ED में अलग-अलग पदों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है. एडिशनल डायरेक्टर के पद 10 से बढ़ाकर 24 कर दिए गए हैं. वहीं जॉइंट डायरेक्टर के पद 28 से बढ़ाकर 49 किए गए हैं. सरकार का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ने से बड़े मामलों की जांच और निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी. इससे एजेंसी के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

और पढ़ें: छापेमारी में जब्त किए गए करोड़ों रुपये का क्या करती है ED? कहां रखा जाता है ये पैसा? जवाब है चौंकाने वाला!

मिड लेवल अधिकारियों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

इस नए फैसले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मिड लेवल अधिकारियों के पदों में की गई है. डिप्टी डायरेक्टर के पद 148 से बढ़ाकर 267 कर दिए गए हैं. वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद 255 से बढ़ाकर 531 किए गए हैं. सरकार का कहना है कि जांच से जुड़े मामलों में इन अधिकारियों की सबसे अहम भूमिका होती है. इसलिए उनकी संख्या बढ़ाने से केस तेजी से निपटाए जा सकेंगे.

एनफोर्समेंट ऑफिसर और सपोर्ट स्टाफ भी बढ़े

ED में एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 355 से बढ़ाकर 606 कर दिए गए हैं. वहीं असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद 425 से बढ़ाकर 803 कर दिए गए हैं. इसके अलावा लीगल, सिक्योरिटी, सिस्टम और सपोर्ट स्टाफ के लिए भी कई नए पद मंजूर किए गए हैं. माना जा रहा है कि इससे एजेंसी की तकनीकी और कानूनी ताकत पहले से ज्यादा मजबूत होगी.

बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला

सरकार के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ED के पास आने वाले मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है. मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच का दायरा भी पहले से बड़ा हुआ है. इसी वजह से एजेंसी को ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत महसूस हो रही थी. सरकार ने साफ किया है कि इस फैसले का खर्च ED के मौजूदा बजट से ही पूरा किया जाएगा.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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