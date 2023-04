ED ने बेंगलुरु में बायजूस के CEO रवींद्रन के घर और ऑफिस पर छापे मारे

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनी बायजूस (Byju’s) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO ) रवींद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे मारे और वहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजीटल डेटा जब्त किया. ईडी ने एक बयान में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत हाल में कुल तीन परिसरों-दो कारोबारी और एक रिहायशी परिसर पर छापे मारे गए.जांच एजेंसी ने बताया कि उसने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए हैं.

ईडी ने जारी बयान में कहा, ईडी ने फेमा के प्रावधानों के तहत रवींद्रन बायजू और उनकी कंपनी ‘थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड’ (बायजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म) के मामले में बेंगलुरु में 3 परिसरों पर तलाशी ली है. तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए.