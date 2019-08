नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की हिरासत में पूछताछ की अवधि चार दिन बढ़ा दी. रतुल पुरी बैंक कर्ज फर्जीवाड़ा से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 354 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कारोबारी रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने पुरी की आठ और दिन की हिरासत मांगते हुए कहा था कि धन के प्रवाह का अभी तक पता नहीं चला है और अपराध के बारे में आगे और पड़ताल करने की जरूरत है. विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने पुरी से हिरासत में पूछताछ को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग को मान लिया. प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक कर्ज से जुड़े फर्जीवाड़ा के संबंध में धन शोधन के मामले में 20 अगस्त को पुरी को गिरफ्तार किया था.

A Delhi Court extends Enforcement Directorate’s (ED) remand of businessman Ratul Puri for four days in an alleged bank fraud case. He will be produced by ED before the court again on 30th August. (file pic) pic.twitter.com/gwWhbML959

— ANI (@ANI) August 26, 2019