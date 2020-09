नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को एक मामले में धन शोधन का आरोपी बनाया है. साल 2005 का धनशोधन (PMLA) का यह मामला आतंकवादी गतिविधियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने को लेकर शब्बीर शाह और हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी से जुड़ा है. Also Read - पाकिस्तान की नापाक चाल, गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव की तैयारी

ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में बिलकिस को आरोपी बनाया है. यह आरोप पत्र बुधवार को दायर किया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा 10 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेंगे. विशेष लोक अभियोजक एन के माट्टा और राजीव अवस्थी के जरिए दायर इस आरोप पत्र में ईडी ने कहा है कि बिलकिस शाह Bilquies Shah ने शब्बीर शाह के साथ मिलकर वानी से 2.08 करोड़ रुपए लिए. Also Read - आर्मी ने 52 किलो विस्फोटक बरामद करके कश्मीर में पुलवामा जैसा बड़ी आतंकी हमला टाला

एजेंसी ने कहा कि यह दावा मामले में वानी के खुलासे पर आधारित है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि “पूरी रकम नकद थी और शब्बीर शाह तथा तीन अवसरों पर डॉ बिलकिस शाह” को दी गई है. ईडी ने कहा, ” उन्होंने (बिलकिस ने) यह जानते हुए यह रकम ली कि उनके पति के पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था और यह राशि जायज तरीके से हासिल नहीं जा सकती है.“ Also Read - भारत ने कश्मीर पर टिप्पणी करने वाले ओआईसी, तुर्की और पाकिस्तान को सुनाई खरी-खोटी

Enforcement Directorate (ED) files Prosecution Complaint under Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) against Bilquies Shah, wife of Shabir Ahmad Shah in the Special Court, Patiala House, Delhi in a terror funding case. pic.twitter.com/xe2J1KLQlk

— ANI (@ANI) September 17, 2020