नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची धनशोधन जांच मामले में 600 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को कुर्क किया गया है. इन संपत्तियों को मिर्ची ने अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर अर्जित किया था. बता दें भगोड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायक मिर्ची की साल 2013 में लंदन में मौत हो गई थी.

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों में मुंबई के वर्ली क्षेत्र में स्थित सीजे हाउस की तीसरी और चौथी मंजिल, मुंबई के ताड़देव में अरुण चैंबर्स में स्थित एक कार्यालय, क्रॉफर्ड मार्केट में तीन वाणिज्यिक दुकानें और लोनावला में बंगले और जमीन (पांच एकड़ से अधिक) शामिल हैं.

