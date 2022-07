नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी कंपनियों के रत्न, जेवरात और बैंक में जमा रकम समेत कुल 253.62 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है. इसके साथ, इस मामले में कुल कुर्क और जब्त की गई संपत्ति 2650.07 करोड़ रुपए की है.Also Read - एक्साइज पॉलिसी पर उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल! LG ने की CBI जांच की सिफारिश

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह सभी चल संपत्ति हांगकांग में है और धन शोधन जांच के तहत इन्हें जब्त किया गया. ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी समूह की कंपनियों के मामले में चल संपत्ति यानी रत्न और आभूषण और 253.62 करोड़ रुपए (आज की स्थिति के अनुसार) की बैंक शेष राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. इसके साथ, इस मामले में कुल कुर्क और जब्त की गई संपत्ति 2650.07 करोड़ रुपए की है.

ED has provisionally attached movable properties i.e. Gems and Jewelleries and Bank Balance amounting to Rs 253.62 Crore (as of today) in the case of Nirav Modi group of companies in Hong Kong. With this, total attached/ seized assets tally in the case stands at Rs. 2650.07 Cr pic.twitter.com/WhAxN5ZfKA

