Mahua Moitra को ED ने फिर भेजा समन, FEMA उल्लंघन मामले में 11 मार्च को किया तलब

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने महुआ मोइत्रा को एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है. टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ED ने 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है.

Correction | The Enforcement Directorate has issued 2nd summons* to TMC leader Mahua Moitra in a Foreign Exchange Management Act case and asked her to appear before the agency on March 11.

(file pic) pic.twitter.com/5359o2t9FW

— ANI (@ANI) March 4, 2024