Prakash Raj को ED ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

ED ने साउथ फिल्मों के एक्टर प्रकाश राज को मनी लॉड्रिग मामले में पूछताछ के लिये नोटिस भेजा है. यह नोटिस तमिलनाडु की एक ज्वेलरी फर्म की पोंजी स्कीम मामले में भेजा गया है. जांच एजेंसी ने इस मामले में प्रणव ज्वेलर के ठिकानों पर 20 नवंबर को छापेमारी की थी. वहां से जांच एजेंसी ने 20 लाख रुपये और 11.60 किलो की ज्वेलरी जब्त की थी. जांच एजेंसी प्रकाश राज (Prakash Raj) से जानना चाहती है कि वह इस कंपनी से कैसे जुड़े. साथ ही कंपनी ने पोंजी स्कीम चलाकर लोगों से जो 100 करोड़ की ठगी की है उस बारे में उन्हें कितनी जानकारी है.

Enforcement Directorate issues summon to actor Prakash Raj in an alleged money laundering case linked to a ponzi scheme.

