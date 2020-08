नई दिल्‍ली: मुंबई में बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले ड्रग तस्‍करी और अवैध लेने-देन का एंगल सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने गोवा में गौरव आर्या के होटल द इमली इन अंजुना के बाहर नोटिस चिपकाया है. ईडी ने नोटिस में गौरव आर्या को 31 अगस्त से पहले एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है. Also Read - रिया चक्रवर्ती ने क्यों कहा- हमारी ज़िन्दगी को ख़तरा, मदद नहीं मिल रही, क्या कोई कानून भी है?

बता दें सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती से कि सीबीआई आज शुक्रवार को सुबह से डीआरडीओ गेस्‍ट हाउस में पूछताछ कर रही दरअसल, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का रास्ता साफ कर दिया था. राजपूत के पिता ने पटना में रिया और अन्य पर एक्‍टर को आत्महत्या के लिए उकसाने और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत 14 जून को उपनगरीय बांद्रा में अपने फ्लैट में फंदे से लटके हुए मिले थे. Also Read - 'रिया ने सुशांत के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें ड्रग दिया'

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रतिबंधित ड्रग का धंधा और इस्तेमाल करने को लेकर रिया और अन्य के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया. बता दें कि ईडी की जांच में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का ड्रग लिंक नारकोटिक्‍स की जांच से भी जुड़ गया है. 14 जून को राजपूत मुम्बई के बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत मिले थे. Also Read - सुशांत को ड्रग्स की गई थी सप्लाई, नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज किया केस

#SushantSinghRajputDeathCase: Enforcement Directorate (ED) puts a notice at Gaurav Arya’s hotel, The Tamarind in Anjuna, Goa, asking him to appear before the agency before August 31. pic.twitter.com/A4CvTGTfOC

— ANI (@ANI) August 28, 2020