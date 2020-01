नई दिल्ली: ईडी ED ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम Karti Chidambaram से सोमवार को पूछताछ की. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया INX media case मनी लांड्रिंग मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए. ऐसा समझा जाता है कि एजेंसी को कुछ नये सुराग मिले हैं और उसी सिलसिले में उनसे पूछताछ हुई. इसके अलावा मामले में अन्य गवाहों और आरोपियों के बयान से भी उनका सामना कराया गया.

मामले के जांच अधिकारी ने तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ती के मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत बयान रिकॉर्ड किए. इससे पहले उनसे पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ की गई थी. जांच एजेंसी ने सांसद से इससे पहले भी मामले में कई बार पूछताछ की है. इसी मामले में उनके पिता और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम से भी पूछताछ की गई.

Delhi: Enforcement Directorate (ED) is questioning Karti Chidambaram at ED office in connection with INX media case. pic.twitter.com/etzVl4MMkc

