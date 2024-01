ED ने कोलकाता में तीन जगहों पर की छापेमारी, TMC नेता सुजीत बोस का परिसर भी शामिल

कोलकाता में ED की और से तीन जगहों पर छापेमारी की गई. आज सुबह जिन जगहों पर छापेमारी की गई उसमें अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस, लेक टाउन क्षेत्र तापस रॉय, विधायक बीबी गांगुली स्ट्रीट, सुबोध चक्रवर्ती – पूर्व अध्यक्ष उत्तर दम दम नगर पालिका, वर्तमान पार्षद का नाम शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित नागरिक निकाय भर्ती घोटाले (civic body recruitment scam) के सिलसिले में ये छापेमारी की. केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में कथित भर्ती घोटाले की चल रही है. इसी जांच के सिलसिले में कोलकाता और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में तलाशी ली गई और जब्ती की गई. तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बोस के परिसरों पर छापेमारियां की गईं.

अन्य वरिष्ठ टीएमसी नेताओं में, पार्टी प्रवक्ता तापस रॉय और उत्तरी दम दम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के घरों की भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा तलाशी ली गई.

28 दिसंबर 2023 को जांच एजेंसी ने स्कूल भर्ती घोटाला मामले की जांच के लिए शहर के नौ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी. राजधानी शहर के बड़ाबाजार क्षेत्र, काकुरगाछी और ईएम बाईपास में विभिन्न लोगों के कार्यालयों और निवासियों पर छापे मारे गए थे.

राज्य की नगर पालिकाओं में भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के मंत्री को पिछले साल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तलब किया था. बोस ने दावा किया कि उन्हें सीबीआई से कोई समन नोटिस नहीं मिला. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि अगर उन्हें कोई नोटिस मिलेगा तो वह जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे. उन्होंने आगे उन्हें निशाना बनाने की राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया.

बंगाल के मंत्री पहले 2010 से 2021 तक दक्षिण दम दम नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे. इस दौरान आरोप था कि उन्होंने लगभग 250 लोगों को कथित तौर पर बेईमान तरीके से नागरिक निकाय में भर्ती किया गया था.

सीबीआई और ईडी ने पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय को ‘नागरिक निकाय भर्ती घोटाले’ और ‘पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले’ से संबंधित मामलों के बारे में सूचित किया था.

टीएमसी नेताओं तापस रॉय और सुजीत बोस के परिसरों पर चल रही ईडी की छापेमारी के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध है.पश्चिम बंगाल की मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, “पार्टी के बयान का इंतजार करें.

