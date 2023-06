ED Raids: ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी. सेंथिलबालाजी के आवास समेत कई जगह रेड डाली

ED Raids, Chennai: तमिलनाडु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के तहत तमिलनाडु के बिजली मंत्री (Tamil Nadu Electricity Minister) वी. सेंथिल बालाजी (V Senthil Balaji) के चेन्नई के आवास पर छापेमारी की है. अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है. राज्य की राजधानी चेन्नई में बिजली मंत्री बालाजी के परिसरों और उनके पैत्रिक गांव करूर में छापेमारी की जा रही है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की. करूर जिले के डीएमके के मजबूत नेता मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अधिकारी उनके परिसर में क्या खोज रहे थे और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया.