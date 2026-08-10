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झारखंड परीक्षा भर्ती केस में ED ने दर्ज किया केस, पैसों के अवैध लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच

ED JPSC Irregularities Case: केंद्रीय एंजेंसी ईडी ने जेपीएससी मामले में केस दर्ज किया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 10, 2026, 10:10 AM IST
झारखंड परीक्षा भर्ती केस में ED ने दर्ज किया केस, पैसों के अवैध लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच
(photo credit, IANS, for representation only)
  • JPSC धांधली मामले में केंद्रीय एजेंसी ने केस दर्ज किया
  • मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जांच शुरू
  • परीक्षा प्रक्रिया में पैसों के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं

ED JPSC Irregularities Case: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में हुई धांधली और गड़बड़ियों के मामले में एक ओर आज सोमवार (10 अगस्त) को प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा तक मार्च करने वाले हैं, दूसरी ओर इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो गई है. ईडी ने पीएमएलए के तरह ये केस दर्ज किया है. ईडी ने सीआईजी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 के आधार पर ईसीआईआर दर्ज कर ली है. ईडी सूत्रों के मुताबिक, जेएमएससी सीजीएल परीक्षा के मामले में भी जांच होगी. इस केस में अलग से ईसीआईआर दर्ज हो सकती है.

और पढ़ें: 200 Crore Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज का यू-टर्न, कानूनी लड़ाई में बदला रुख

जांच में क्या-क्या होगा?

परीक्षा प्रक्रिया में पैसों के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. ईडी इस केस में पैसों के लेन देन की जांच करेगी. साथ ही अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी.

छात्र कर रहे सीबीआई जांच की मांग

छात्र आंदोलन में जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग और सीबीआई जांच चाहते हैं. राज्य सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा कोर्ट की निगरानी में हुई है. इसलिए इसे रद्द करना उसके अधिकार में नहीं है. साथ ही सीबीआई जांच का आदेश देने का भी अधिकार नहीं है.

मार्च में भाग लेने के लिए पहुंचे हजारों छात्र

आईएएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जारी छात्र आंदोलन अपने 17वें दिन सोमवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. रविवार को राज्य सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए रांची की सड़कों पर उतर आए हैं.

सुबह 10 बजे से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होने वाले इस विशाल मार्च को लेकर पूरे शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. राज्यभर से बसों, ट्रेनों और निजी वाहनों के जरिए हजारों परीक्षार्थी रविवार सुबह से ही रांची पहुंचने लगे हैं. सैकड़ों छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, अटल स्मृति वेंडर मार्केट और आसपास के परिसरों के बरामदों में खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है. सोमवार सुबह होते ही बिरसा चौक और आसपास के इलाकों में तिरंगा और विरोध की तख्तियां लिए युवाओं का हुजूम जमा हो गया है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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